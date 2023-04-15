Премьер Италии увидела "аномалии" в деле сбежавшего в Россию Артёма Усса
Премьер Италии сочла аномальным решение перевести Артёма Усса под домашний арест
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в судебном процессе по делу сына губернатора Красноярского края Александра Усса были "аномалии". По словам главы кабмина, главной из них стало решение поместить Артёма Усса под домашний арест.
"Это серьёзное дело. В нём есть аномалии, и главная — это решение апелляционного суда предложить перевод под домашний арест с мотивировкой, на мой взгляд, спорной, а также сохранить это решение, когда было намерение об экстрадиции", — сказала политик журналистам.
По её словам, опасность побега при таком решении суда была более явной. Мелони добавила, что намерена обсудить ситуацию с министром юстиции Карло Нордио. Она считает, что тот поступил правильно, начав проверку инстанции.
Напомним, в октябре прошлого года Минюст США предъявил обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Он был арестован в Италии. Суд в Милане одобрил экстрадицию россиянина в США, где ему грозит до 30 лет лишения свободы. После этого Артём Усс исчез из-под домашнего ареста. В апреле он добровольно явился в МВД РФ. Отец назвал его побег сложным и поблагодарил всех причастных к возвращению сына домой.
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