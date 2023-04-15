Премьер Италии увидела "аномалии" в деле сбежавшего в Россию Артёма Усса

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в судебном процессе по делу сына губернатора Красноярского края Александра Усса были "аномалии". По словам главы кабмина, главной из них стало решение поместить Артёма Усса под домашний арест.

"Это серьёзное дело. В нём есть аномалии, и главная — это решение апелляционного суда предложить перевод под домашний арест с мотивировкой, на мой взгляд, спорной, а также сохранить это решение, когда было намерение об экстрадиции", — сказала политик журналистам.