Сенатор Усс раскрыл местонахождение сына, за которого объявлена награда в $7 млн

Российский бизнесмен Артём Усс находится в России, заявил его отец, сенатор от Красноярского края Александр Усс. Он отметил, что представители власти США вольны приехать и задать ему вопросы, которые установят истину.

"Артём — в России, и представители власти США имеют все возможности в рамках механизмов правовой помощи приехать сюда или задать интересующие их вопросы заочно, с тем чтобы установить истину. Но, похоже, она им не нужна", — сказал Усс-старший РИА "Новости".