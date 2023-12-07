Сенатор Усс раскрыл местонахождение сына, за которого объявлена награда в $7 млн
Отец Артёма Усса заявил, что сын вернулся в Россию
Российский бизнесмен Артём Усс находится в России, заявил его отец, сенатор от Красноярского края Александр Усс. Он отметил, что представители власти США вольны приехать и задать ему вопросы, которые установят истину.
"Артём — в России, и представители власти США имеют все возможности в рамках механизмов правовой помощи приехать сюда или задать интересующие их вопросы заочно, с тем чтобы установить истину. Но, похоже, она им не нужна", — сказал Усс-старший РИА "Новости".
По его словам, арест сына в Италии был политически мотивированным, Усс имел цель "пополнить обменный фонд США". Отец бизнесмена подчеркнул, что на это намекала западная пресса. Это доказывает и факт свободы других участников, которые проходят по делу о якобы незаконных поставках нефти, заключил Усс-старший.
Как уже рассказывал Лайф, в октябре прошлого года американский Минюст предъявил обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег предпринимателю Артёму Уссу. Он был арестован в Италии, где миланский суд одобрил его экстрадицию в США. Там ему грозит до 30 лет лишения свободы. После этого бизнесмен сбежал из-под домашнего ареста, однако позже сам явился в МВД РФ. 5 декабря 2023 года Госдеп объявил награду в семь миллионов долларов за данные о местонахождении бизнесмена.
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