Опубликовано видео побега Артёма Усса из-под домашнего ареста в Милане

Появилось видео побега бизнесмена, сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, Артёма Усса, из-под домашнего ареста в Италии в марте этого года. Кадры с камер видеонаблюдения опубликовали итальянские карабинеры.

Усс покинул свой дом, сопровождаемый одним из организаторов побега. После этого кортеж, в который входили четыре автомобиля, отвёз россиянина до границы со Словенией.