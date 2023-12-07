Опубликовано видео побега Артёма Усса из-под домашнего ареста в Милане
Появилось видео побега бизнесмена, сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, Артёма Усса, из-под домашнего ареста в Италии в марте этого года. Кадры с камер видеонаблюдения опубликовали итальянские карабинеры.
Побег бизнесмена Артёма Усса из-под домашнего ареста в Италии. Видео © X / Arma dei Carabinieri
Усс покинул свой дом, сопровождаемый одним из организаторов побега. После этого кортеж, в который входили четыре автомобиля, отвёз россиянина до границы со Словенией.
Как уже рассказывал Лайф, в октябре прошлого года американский Минюст предъявил обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег предпринимателю Артёму Уссу. Он был арестован в Италии, где миланский суд одобрил его экстрадицию в США. Там ему грозит до 30 лет лишения свободы. После этого бизнесмен сбежал из-под домашнего ареста, однако позже сам явился в МВД РФ. 5 декабря 2023 года Госдеп объявил награду в семь миллионов долларов за данные о местонахождении бизнесмена.
X / Arma dei Carabinieri