В Италии сразу после объявления награды в $7 млн напали на след пособников побега Артёма Усса

Итальянские карабинеры проводят задержание пяти человек, которые помогли бежать из страны российскому предпринимателю Артёму Уссу, сыну экс-губернатора Красноярского края и действующего сенатора РФ Александра Усса. Ордер был выписан как на самого россиянина, так и на пятерых его предполагаемых пособников — граждан Словении, Сербии, а также отца и сына боснийского происхождения.

"В эти часы карабинеры в сотрудничестве с (агентством ЕС) Евроюстом и властями США выполняют ордера на заключение под стражу в отношении выслеженных", — сказано в материалах миланской прокуратуры.

Приводятся и имена подозреваемых: Владимир и Борис Йованчичи, отец и сын боснийского происхождения, словенец Матей Янезич, а также сербы Срджан Лолич и Небойша Илич.