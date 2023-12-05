В Италии сразу после объявления награды в $7 млн напали на след пособников побега Артёма Усса
В Италии идёт задержание пятерых человек, помогавших сбежать Артёму Уссу
Артём Усс. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Игорь Клюшин
Итальянские карабинеры проводят задержание пяти человек, которые помогли бежать из страны российскому предпринимателю Артёму Уссу, сыну экс-губернатора Красноярского края и действующего сенатора РФ Александра Усса. Ордер был выписан как на самого россиянина, так и на пятерых его предполагаемых пособников — граждан Словении, Сербии, а также отца и сына боснийского происхождения.
"В эти часы карабинеры в сотрудничестве с (агентством ЕС) Евроюстом и властями США выполняют ордера на заключение под стражу в отношении выслеженных", — сказано в материалах миланской прокуратуры.
Приводятся и имена подозреваемых: Владимир и Борис Йованчичи, отец и сын боснийского происхождения, словенец Матей Янезич, а также сербы Срджан Лолич и Небойша Илич.
Фигурантов дела обвиняют в планировании и организации побега Усса, где отягчающим обстоятельством стал транснациональный характер преступления. Согласно данным расследования, предприниматель покинул Италию через Словению на четырёх автомобилях, а иностранцы помогали россиянину в осуществлении плана и подготовительных к побегу операций.
Напомним, в октябре 2022 года Минюст США предъявил обвинения Артёму Уссу. Предприниматель был арестован в Италии. Суд в Милане ранее одобрил экстрадицию россиянина в США, где ему грозит до 30 лет лишения свободы. После этого Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста в Милане, а позже добровольно явился в МВД РФ. Сегодня, 5 декабря 2023 года, Госдеп объявил награду в $7 млн за данные о его местонахождении.