Кабмин поддержал введение нового штрафа для водителей
СМИ: Правительство поддержало проект о штрафах за повторное вождение без ОСАГО
Правительство России одобрило законопроект, который предусматривает введение административных штрафов за повторное вождение без полиса ОСАГО. Информация следует из отзыва кабмина, пишет РИА «Новости».
Проект закона, инициированный парламентом Кабардино-Балкарии, предусматривает добавление нового пункта в статью 12.37 Кодекса об административных правонарушениях. Этот пункт будет касаться наказания за неоднократное нарушение правил, связанное с отсутствием обязательного страхования автогражданской ответственности.
Документ был поддержан правительством Российской Федерации, на рассмотрение в Госдуму он пока не внесён. Напомним, что нововведение вступит в силу только в случае его одобрения нижней палатой российского парламента.
Ранее сообщалось, что стоимость полиса ОСАГО в России может вырасти минимум на 30% из-за подорожания автозапчастей, что вызвало недовольство Национального автомобильного союза. Глава союза Антон Шапарин отметил, что страховка в России в несколько раз дороже, чем в Белоруссии, несмотря на схожие условия.
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