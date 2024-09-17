Определены победители ежегодной премии PROBA Awards 2024

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодной премии в области коммуникаций PROBA Awards 2024. Как рассказали организаторы, в этом году на участие в премии было подано 240 заявок, из которых были выбраны 18 лучших проектов в сфере PR.

Открыл церемонию вручения наград генеральный директор SPN Communications и председатель организационного комитета PROBA Awards Андрей Баранников, который выразил восхищение как и шорт-листом, так и списком победителей. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и основательница PROBA Awards Марина Шишкина добавила, что премия рождала и будет рождать новые имена.

В этом году Effective Grand Prix получил проект Т-Банка «Победа будет за нами: как мы объявили крестовый поход против телефонных мошенников», CreativeGrand Prix удостоилась кампания Parents Brewery и Soda × D Innovate group «Пивной каток». Ozon одержал победу с проектом «Ozon без осуждения: как открытая культура побеждает стереотипы» в рамках самой конкурентной номинации «Корпоративные коммуникации». Победителем в специальной номинации «Выбор Эрмитажа» стала авиакомпания «Россия»с проектом «Евразийские номады». Лауреатами награды им. Дмитрия Солодовникова в университетских номинациях, партнёром которой выступила компания МТС, стали проекты студентов из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и НИУ ВШЭ.

Кроме того, в этом году Оргкомитет премии утвердил награду «За вклад в развитие индустрии», обладателем которой стал Олег Полетаев, первый вице-президент РАСО. Специалистом года стал Андрей Ермошкин, исполнительный директор агентства «Интериум» и глава комитета по международным связям АКОС.