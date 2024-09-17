Пентагон не увидел угрозы в полётах российских самолётов у границ США

Пентагон отреагировал на недавние сообщения о действиях российской авиации у границ США, подчеркнув, что такие события не представляют угрозы для американской безопасности. По данным Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), 13 сентября было зафиксировано движение двух военных самолётов РФ в районе Аляски. Эти воздушные суда находились в международном воздушном пространстве и не пересекали границы Штатов или Канады.

На регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что подобные полёты не считаются необычными. По её словам, США давно отслеживают планы России по проведению военных учений в середине сентября и уверены, что они не несут опасности для НАТО и США.

«Как вы помните, на прошлой неделе мы сообщали, что Россия планирует провести несколько учений в середине сентября. США уже давно следят за этими запланированными учениями, и они не представляют угрозы для США и НАТО», — заявила Сингх.