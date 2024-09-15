В Конгрессе призвали американцев помешать Белому дому разжечь ядерную войну
Конгрессвумен Грин обратилась с просьбой к гражданам США из-за Украины
Конгрессвумен США от Республиканской партии Тейлор Грин в соцсети Х обратилась к своим соотечественникам с просьбой внести свой вклад в предотвращение ядерной войны. Она подчеркнула, что дальнейшие решения Белого дома о помощи Украине могут привести к ещё большему обострению.
«Большинство американцев не поддерживают финансирование и разжигание украинско-российской войны. Вместо этого они хотят решить наши собственные проблемы и защитить нашу собственную границу», — отметила она.
Она постаралась привлечь внимание американцев к тому, что решения, принимаемые в Белом доме ведут к началу третьей мировой войны, пережить которую вряд ли кому-то из них удастся.
«Я призываю всех американцев не оставаться равнодушными, потому что никто из нас не сможет пережить ядерную войну», — написала Грин.
Ранее экс-помощник заместителя Пентагона заявил, что разрешение бить дальнобойными ракетами по территории РФ будет означать начало третьей мировой войны. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что такое решение будет иметь самые серьёзные последствия, а также изменит саму суть российской спецоперации, сделав НАТО прямым участником конфликта. А посол России предупредил, что победителя в ядерной войне не будет, и в случае начала такого конфликта в Европе американцы не смогут «отсидеться за водами океана».
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