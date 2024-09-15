Конгрессвумен США от Республиканской партии Тейлор Грин в соцсети Х обратилась к своим соотечественникам с просьбой внести свой вклад в предотвращение ядерной войны. Она подчеркнула, что дальнейшие решения Белого дома о помощи Украине могут привести к ещё большему обострению.

«Большинство американцев не поддерживают финансирование и разжигание украинско-российской войны. Вместо этого они хотят решить наши собственные проблемы и защитить нашу собственную границу», — отметила она.

Она постаралась привлечь внимание американцев к тому, что решения, принимаемые в Белом доме ведут к началу третьей мировой войны, пережить которую вряд ли кому-то из них удастся.