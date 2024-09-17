В Приамурье потерпел крушение вертолёт Robinson R66 с людьми на борту
МЧС: В Приамурье потерпел крушение вертолёт Robinson R66 с тремя людьми на борту
Вертолёт Robinson R66 потерпел крушение в Зейском районе Амурской области. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на борту находились три человека.
По информации ведомства, судно совершало незарегистрированный перелёт по территории Зейского округа. 16 сентября сработал аварийный маяк вертолёта, после чего спасатели выдвинулись на поиски «робинсона». Судьба людей неизвестна.
Ранее крушение самолёта произошло в районе посёлка Приозёрный Рубцовского района Алтайского края, в результате погиб пилот. После авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
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