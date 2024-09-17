В Приамурье потерпел крушение вертолёт Robinson R66 с людьми на борту

Вертолёт Robinson R66 потерпел крушение в Зейском районе Амурской области. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на борту находились три человека.

По информации ведомства, судно совершало незарегистрированный перелёт по территории Зейского округа. 16 сентября сработал аварийный маяк вертолёта, после чего спасатели выдвинулись на поиски «робинсона». Судьба людей неизвестна.