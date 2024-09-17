В России планируют повысить выплаты по уходу за ребёнком

Правительство рассматривает возможность увеличения пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. На данный момент его размер составляет 40% от среднего заработка родителей, однако обсуждаются планы его повышения до 50% в 2025 году и до 60% в 2026 году. Эти изменения могут вступить в силу при условии сбалансированности бюджета Социального фонда России, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

По информации РБК, обсуждение этого вопроса началось после стратегической сессии по национальному проекту «Семья». В рамках поручения от правительства, вопросы увеличения пособия должны быть решены к 1 января 2025 года. В данный момент максимальная выплата по пособию ограничена 49,1 тыс. рублями в месяц.

С повышением ставки пособия до 50% и 60% соответствующие выплаты будут существенно увеличены, что позволит семьям с высоким уровнем дохода получать до 86,2 тыс. рублей в месяц в 2025 году.

Сейчас пособие по уходу за ребёнком получают около 1,6 миллиона семей, а в 2023 году на эти цели было выделено 172 миллиарда рублей. Демографы и эксперты отмечают, что увеличение пособия может положительно сказаться на рождаемости, несмотря на то, что даже при выплате 60% от среднего заработка семьи могут столкнуться с финансовыми трудностями из-за дополнительных расходов на ребёнка.