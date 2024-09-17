Пропавший в Приамурье Robinson R66 принадлежит золотодобывающей компании

Пропавший в Приамурье вертолёт Robinson R66 принадлежит золотодобывающей компании "Хэргу". Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко, на борту находились пилот и два пассажира.

«В Амурской области ведутся поиски вертолёта Robinson R66, принадлежащего золотодобывающей компании «Хэргу». <…> На поиски пропавшего R66, вылетело поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации — вертолёт Ми-8Т авиакомпании «МостАвиа», — написал Кореняко в телеграм-канале.

Напомним, вертолёт Robinson R66 потерпел крушение в Зейском районе Амурской области. 16 сентября сработал аварийный маяк вертолёта, после чего спасатели выдвинулись на поиски «робинсона». Полёт зарегистрирован не был.