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17 сентября, 04:15

Пропавший в Приамурье Robinson R66 принадлежит золотодобывающей компании

Борт Ми-8Т авиакомпании «Моставиа» вылетел на поиски Robinson R66 в Приамурье

Пропавший в Приамурье вертолёт Robinson R66 принадлежит золотодобывающей компании "Хэргу". Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко, на борту находились пилот и два пассажира.

«В Амурской области ведутся поиски вертолёта Robinson R66, принадлежащего золотодобывающей компании «Хэргу». <…> На поиски пропавшего R66, вылетело поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации — вертолёт Ми-8Т авиакомпании «МостАвиа», — написал Кореняко в телеграм-канале.

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Напомним, вертолёт Robinson R66 потерпел крушение в Зейском районе Амурской области. 16 сентября сработал аварийный маяк вертолёта, после чего спасатели выдвинулись на поиски «робинсона». Полёт зарегистрирован не был.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / TANAPOL THONGKUK

Оксана Попова
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