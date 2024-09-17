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17 сентября, 03:49

Meta* заблокировала аккаунты RT и «Россия Сегодня» на своих ресурсах

Компания Meta* приняла решительные меры, заблокировав аккаунты ряда российских медиа-ресурсов, включая RT и медиагруппу «Россия Сегодня», на своих платформах. Это решение стало результатом борьбы с попытками иностранного вмешательства, о чём сообщается в пресс-релизе компании.

Согласно заявлению Meta*, представленному телеканалом NBC, после тщательного анализа, компания решила усилить меры против российских государственных медиа.

«После тщательного рассмотрения вопроса мы расширили наши меры в отношении российских государственных СМИ. «Россия сегодня», RT и другие связанные с ними организации теперь заблокированы в наших приложениях по всему миру в связи с попытками иностранного вмешательства», — сказано в заявлении.

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Ранее Минфин США ввёл новые санкции против российских СМИ из-за «вмешательства» в американские выборы. Несколько организаций были внесены в перечень иностранных миссий.

* Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bigc Studio

Кирилл Сосновских
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