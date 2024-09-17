Meta* заблокировала аккаунты RT и «Россия Сегодня» на своих ресурсах

Компания Meta* приняла решительные меры, заблокировав аккаунты ряда российских медиа-ресурсов, включая RT и медиагруппу «Россия Сегодня», на своих платформах. Это решение стало результатом борьбы с попытками иностранного вмешательства, о чём сообщается в пресс-релизе компании.

«После тщательного рассмотрения вопроса мы расширили наши меры в отношении российских государственных СМИ. «Россия сегодня», RT и другие связанные с ними организации теперь заблокированы в наших приложениях по всему миру в связи с попытками иностранного вмешательства», — сказано в заявлении.