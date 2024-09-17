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17 сентября, 05:28

Алаудинов: Борки под Курском зачищены, российские бойцы закрепляются в селе

Российские войска зачистили село Борки Курской области, сообщил журналистам командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов. Бойцы закрепляются в населённом пункте.

«Обстановка <...> подконтрольная... Туда завели подразделение закрепления. Там сработало подразделение "Арбат" совместно с 810-й бригадой», — сказал собеседник ТАСС.

Сводки СВО: ВСУ варятся в «огневом мешке» Угледара, армия РФ берёт под контроль сёла под Курском, ситуация 17 сентября
Сводки СВО: ВСУ варятся в «огневом мешке» Угледара, армия РФ берёт под контроль сёла под Курском, ситуация 17 сентября

Напомним, Минобороны сообщало об освобождении села Борки 16 сентября. Также наши войска отбили у ВСУ приграничную Успеновку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Матвей Константинов
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