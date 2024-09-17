«Не даём подходить»: Российские «Гианцинты» днём и ночью срывают попытки ВСУ форсировать Днепр
Артиллерия РФ пресекла попытку украинской армии форсировать Днепр
Российская артиллерия разбила скопления живой силы ВСУ, не позволив противнику собрать силы для форсирования Днепра. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бойцов расчёта орудия «Гиацинт-Б». По словам наводчика «Азимута», противник не может даже подойти к берегу.
«Сегодня будем работать по правому берегу Днепра, по скоплению живой силы противника. Мы работаем, чтобы не допустить переправы на этот берег... По секторам работаем», — рассказал он.
Дроноводы обнаружили на правобережье Днепра группы бойцов ВСУ, скрытых в опорном пункте. Несколько залпов из орудия «Гиацинт-Б» и беспилотники подтвердили полное уничтожение. Артиллеристы ВС РФ отмечают, что сейчас началась более активная работа по ликвидации противника на противоположной стороне Днепра.
Недавно губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все попытки киевского режима переплыть Днепр обречены на провал. Каждая группа солдат ВСУ гибнет, пытаясь форсировать реку.
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