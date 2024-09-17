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17 сентября, 07:25

В Приморье рабочего насмерть засыпало зерном в элеваторе комбикормового завода

В Михайловском районе Приморья в результате схода зерна в элеваторе на комбикормовом заводе погиб рабочий. По факту произошедшего организована проверка, сообщает краевая прокуратура. Трагедия произошла накануне, 16 сентября.

Комбикормовый завод, где сотрудник погиб из-за схода зерна в элеваторе. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

«Шестнадцатого сентября 2024 года на комбикормовом заводе в селе Михайловка в ходе работ по ремонту задвижек резервуаров для хранения произошёл сход зерна, в результате которого погиб работник, 1972 года рождения», — сообщили в надзорном ведомстве.

Тело мужчины извлекли в результате поисково-спасательных работ. Ведётся проверка соблюдения техники безопасности и охраны труда на предприятии.

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Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке возбудили уголовное дело после гибели троих рабочих на предприятии в результате пожара. ЧП произошло при проведении работ по демонтажу старого трубопровода в производственном здании.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alisa24

Мария Любицкая
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