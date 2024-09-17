В Приморье рабочего насмерть засыпало зерном в элеваторе комбикормового завода

В Михайловском районе Приморья в результате схода зерна в элеваторе на комбикормовом заводе погиб рабочий. По факту произошедшего организована проверка, сообщает краевая прокуратура. Трагедия произошла накануне, 16 сентября.

Комбикормовый завод, где сотрудник погиб из-за схода зерна в элеваторе. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

«Шестнадцатого сентября 2024 года на комбикормовом заводе в селе Михайловка в ходе работ по ремонту задвижек резервуаров для хранения произошёл сход зерна, в результате которого погиб работник, 1972 года рождения», — сообщили в надзорном ведомстве.

Тело мужчины извлекли в результате поисково-спасательных работ. Ведётся проверка соблюдения техники безопасности и охраны труда на предприятии.