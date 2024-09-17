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17 сентября, 06:28

Жительница Бурятии выбросила новорождённого мальчика в уличный туалет, он умер

В Улан-Удэ СК возбудил дело против местной жительницы по подозрению в убийстве новорождённого мальчика. Об этом жутком инциденте сообщает пресс-служба ведомства. Известно, что фигурантка жила в доме с родителями и скрывала от них беременность.

«16 сентября ранним утром во дворе дома она родила живого доношенного ребёнка, которого оставила в выгребной яме туалета, где наступила его смерть», — говорится в сообщении правоохранителей.

О случившемся девушка поспешила рассказать подруге, которая и обратилась в полицию. Сейчас проводится экспертиза для установления всех обстоятельств дела.

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Недавно тело новорождённой девочки нашли в выгребной яме общественного туалета в удмуртском селе Дебёсы. В настоящее время следователи проводят комплекс мер по установлению обстоятельств трагедии. В убийстве подозревают мать малыша.

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Life.ru

Николай Рюмин
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