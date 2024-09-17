В Перми возбуждено дело о халатности после обрушения перекрытий в жилом доме

В Перми по факту обрушения перекрытий в доме по улице Клары Цеткин возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Об этом сообщает СУ СК России по краю.

Напомним, утром 11 сентября в одном из многоквартирных домов Перми произошло обрушение подвала и первого этажа. Вскоре после случившегося была проведена эвакуация 17 жильцов. Пострадавших непосредственно от инцидента нет, однако одной бабушке стало плохо. СМИ писали, что здание является общежитием, и в эпицентре обрушения находилась душевая, в которой из-за времени и влаги лопнула подпорная стенка.