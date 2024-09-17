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17 сентября, 06:44

В Перми возбуждено дело о халатности после обрушения перекрытий в жилом доме

Последствия обрушения в одном из многоквартирных домов Перми. Обложка © Telegram / Прокуратура Пермского края, perm.sledcom.ru

Последствия обрушения в одном из многоквартирных домов Перми. Обложка © Telegram / Прокуратура Пермского края, perm.sledcom.ru

В Перми по факту обрушения перекрытий в доме по улице Клары Цеткин возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Об этом сообщает СУ СК России по краю.

«По итогам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в управлении СК.

Бабушке стало плохо после обрушения в многоквартирном доме в Перми
Бабушке стало плохо после обрушения в многоквартирном доме в Перми

Напомним, утром 11 сентября в одном из многоквартирных домов Перми произошло обрушение подвала и первого этажа. Вскоре после случившегося была проведена эвакуация 17 жильцов. Пострадавших непосредственно от инцидента нет, однако одной бабушке стало плохо. СМИ писали, что здание является общежитием, и в эпицентре обрушения находилась душевая, в которой из-за времени и влаги лопнула подпорная стенка.

Мария Любицкая
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