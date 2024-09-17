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17 сентября, 07:09

Life.ru публикует список погибших при крушении вертолёта в Приамурье

Три человека погибли при крушении вертолёта Robinson R66 в Приамурье

Два сотрудника золотодобывающей компании "Хэргу" летели на потерпевшем крушение вертолёте Robinson R66 в Приамурье. По данным SHOT, три человека, находившиеся на борту, погибли.

Публикуем список:

1 Микаэль Арутюнян, 50 лет, сотрудник ООО "Хэргу"

2 Шерам Товмасян, 40 лет, сотрудник ООО "Хэргу"

3 Юрий Барабаш, пилот

Предварительно, вертолёт разбился из-за технической неисправности. К месту крушения прибыли спасатели. Воздушное судно совершало полет в Зейском районе Приамурья, сработал аварийный радиомаяк. На поиски R66 вылетело поисково-спасательное судно (ПСВС) Росавиации — вертолёт Ми-8Т авиакомпании "МостАвиа". В поисках также участвовали около 20 человек.

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Напомним, Robinson R66 потерпел крушение в районе посёлка Приозёрный Рубцовского района Алтайского края. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Дарья Нарыкова
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