Life.ru публикует список погибших при крушении вертолёта в Приамурье

Два сотрудника золотодобывающей компании "Хэргу" летели на потерпевшем крушение вертолёте Robinson R66 в Приамурье. По данным SHOT , три человека, находившиеся на борту, погибли.

Предварительно, вертолёт разбился из-за технической неисправности. К месту крушения прибыли спасатели. Воздушное судно совершало полет в Зейском районе Приамурья, сработал аварийный радиомаяк. На поиски R66 вылетело поисково-спасательное судно (ПСВС) Росавиации — вертолёт Ми-8Т авиакомпании "МостАвиа". В поисках также участвовали около 20 человек.