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17 сентября, 07:50

Киев учит сирийских боевиков производству дронов для борьбы с РФ

РИАН: Киев договорился с террористами об открытии фронта против России в Сирии

Украина при содействии США принимает активное участие в подготовке террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*. Боевиков обучают новым технологиям производства БПЛА. Это делается для того, чтобы в будущем открыть новый фронт в Сирии против РФ.

«Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил», — передаёт РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По имеющимся данным, украинские спецслужбы около месяцев назад посещали Идлиб, где занимались вопросами координации и планирования ударов по российским позициям новыми БПЛА.

Сирийские террористы получили от Киева дроны в обмен на опытных головорезов
Сирийские террористы получили от Киева дроны в обмен на опытных головорезов

Ранее Life.ru сообщал, что сирийские СМИ уличили главу украинской разведки Кирилла Буданова** в вербовке террористов для операций ВСУ против России. По данным журналистов, подготовка и переброска боевиков на территорию Незалежной идёт уже не менее двух месяцев.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

** Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Мария Любицкая
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