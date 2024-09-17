Украина при содействии США принимает активное участие в подготовке террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*. Боевиков обучают новым технологиям производства БПЛА. Это делается для того, чтобы в будущем открыть новый фронт в Сирии против РФ.

«Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил», — передаёт РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По имеющимся данным, украинские спецслужбы около месяцев назад посещали Идлиб, где занимались вопросами координации и планирования ударов по российским позициям новыми БПЛА.

Ранее Life.ru сообщал, что сирийские СМИ уличили главу украинской разведки Кирилла Буданова** в вербовке террористов для операций ВСУ против России. По данным журналистов, подготовка и переброска боевиков на территорию Незалежной идёт уже не менее двух месяцев.