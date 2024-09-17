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17 сентября, 07:43

ВКС РФ запустили с «Плесецка» ракету-носитель «Ангара-1.2» с военным спутником

Ракета-носитель «Ангара-1.2». Обложка © roscosmos

Ракета-носитель «Ангара-1.2». Обложка © roscosmos

Воздушно-космические силы успешно запустили ракету-носитель «Ангара-1.2» с космодрома «Плесецк». Об этом сообщает Минобороны РФ. Старт состоялся в 10:00 мск.

«Боевым расчётом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлён пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

ВКС России запустили в космос ракету-носитель со спутниками Минобороны
ВКС России запустили в космос ракету-носитель со спутниками Минобороны

Ранее в секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сообщал о шести успешных пусках ракет-носителей в интересах военного ведомства за последние месяцы. На 2024 год запланировано ещё несколько стартов.

Мария Любицкая
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