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17 сентября, 08:00

Люди бегут, света нет: Американский журналист заявил о критической ситуации в Киеве

Журналист CNN Закария: Киев стал менее безопасным, чем в 2022 году

Киев стал менее безопасным городом, чем в период 2022 и 2023 года. Об этом рассказал журналист CNN Фарид Закария, посетивший столицу Незалежной.

«Это не тот же город, что я посещал примерно в это же время в 2022-м и 2023-м. <...> Киев кажется менее безопасным. Ситуация на Украине критическая», — рассказал он.

По словам Фарида, Киев часто подвергается отключениям света, которые подталкивают жителей уезжать из города. Журналист считает, что в стране сложилась критическая ситуация и украинский конфликт может разрешиться уже в ближайшие месяцы.

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Напомним, все тепловые электростанции (ТЭЦ), питавшие Харьков, уничтожены, поэтому на зиму в город будут завозить мобильные котельные. С проблемами отключения света сталкиваются и другие населённые пункты, в частности, и сам Киев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Николай Рюмин
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