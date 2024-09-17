Люди бегут, света нет: Американский журналист заявил о критической ситуации в Киеве

Киев стал менее безопасным городом, чем в период 2022 и 2023 года. Об этом рассказал журналист CNN Фарид Закария, посетивший столицу Незалежной.

«Это не тот же город, что я посещал примерно в это же время в 2022-м и 2023-м. <...> Киев кажется менее безопасным. Ситуация на Украине критическая», — рассказал он.

По словам Фарида, Киев часто подвергается отключениям света, которые подталкивают жителей уезжать из города. Журналист считает, что в стране сложилась критическая ситуация и украинский конфликт может разрешиться уже в ближайшие месяцы.