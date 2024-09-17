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17 сентября, 10:16

В Одессе умер оператор Леонид Бурлака, снимавший «Место встречи изменить нельзя»

Леонид Бурлака. Обложка © kino-teatr

Леонид Бурлака. Обложка © kino-teatr

В Одессе в возрасте 85 лет умер кинооператор Леонид Бурлака, снимавший знаменитый советский телефильм «Место встречи изменить нельзя». Об этом сообщили в местном отделении Национального союза кинематографистов Украины.

В культурном учреждении не назвали официальную причину смерти оператора. Там уточнили, что кинематографист долгое время страдал от тяжёлой и продолжительной болезни. Церемония прощания с оператором состоится 17 сентября на Одесской киностудии.

Леонид Бурлака окончил операторский факультет ВГИКа, после чего стал работать осветителем в Одесском телецентре. В 1963 году он был принят в штат Одесской киностудии на вакансию кинооператора. Бурлака известен по работе с режиссёром Станиславом Говорухиным над многосерийным фильмом «Место встречи изменить нельзя». Также он сотрудничал с Петром Тодоровским и Григорием Поженяном.

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А ранее Life.ru писал, что умерла старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако. Ей было 86 лет.

Дарья Нарыкова
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