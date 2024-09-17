В Одессе умер оператор Леонид Бурлака, снимавший «Место встречи изменить нельзя»

В Одессе в возрасте 85 лет умер кинооператор Леонид Бурлака, снимавший знаменитый советский телефильм «Место встречи изменить нельзя». Об этом сообщили в местном отделении Национального союза кинематографистов Украины.

В культурном учреждении не назвали официальную причину смерти оператора. Там уточнили, что кинематографист долгое время страдал от тяжёлой и продолжительной болезни. Церемония прощания с оператором состоится 17 сентября на Одесской киностудии.

Леонид Бурлака окончил операторский факультет ВГИКа, после чего стал работать осветителем в Одесском телецентре. В 1963 году он был принят в штат Одесской киностудии на вакансию кинооператора. Бурлака известен по работе с режиссёром Станиславом Говорухиным над многосерийным фильмом «Место встречи изменить нельзя». Также он сотрудничал с Петром Тодоровским и Григорием Поженяном.