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17 сентября, 11:35

Нездоровый житель Подмосковья из пакетов и пены соорудил склеп для мамы и сам отправился на тот свет

Житель Подмосковья дома устроил склеп для тела матери и совершил самоубийство

Жители подмосковного Егорьевска обсуждают жуткую историю, которая могла разыграться в фильме ужасов, но, к сожалению, произошла в реальности. В квартире одного из домов мужчина, страдающий от психического расстройства, организовал склеп для тела матери, а через некоторое время совершил самоубийство.

Как отмечает сайт MK.Ru, два тела были обнаружены после того, как соседи почувствовали трупный запах и обратились в полицию. По предварительной версии, 67-летняя женщина скончалась раньше своего 38-летнего сына. После он обклеил стены пакетами, залил щели монтажной пены и оставил тело родственницы. По всей видимости, так егорьевец хотел скрыть неприятное «амбре». Далее мужчина сам отправился в мир иной.

«Последний раз соседи видели его мать около месяца назад. Она говорила, что хочет разменять квартиру», — выяснили журналисты.

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Ранее не меняя жуткая история прогремела в Петербурге. В северной столице психопат больше месяца жил с трупом отца, которого убил из-за колбасы. Его задержали.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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