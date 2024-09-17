Нездоровый житель Подмосковья из пакетов и пены соорудил склеп для мамы и сам отправился на тот свет

Жители подмосковного Егорьевска обсуждают жуткую историю, которая могла разыграться в фильме ужасов, но, к сожалению, произошла в реальности. В квартире одного из домов мужчина, страдающий от психического расстройства, организовал склеп для тела матери, а через некоторое время совершил самоубийство.

Как отмечает сайт MK.Ru, два тела были обнаружены после того, как соседи почувствовали трупный запах и обратились в полицию. По предварительной версии, 67-летняя женщина скончалась раньше своего 38-летнего сына. После он обклеил стены пакетами, залил щели монтажной пены и оставил тело родственницы. По всей видимости, так егорьевец хотел скрыть неприятное «амбре». Далее мужчина сам отправился в мир иной.

«Последний раз соседи видели его мать около месяца назад. Она говорила, что хочет разменять квартиру», — выяснили журналисты.