Нездоровый житель Подмосковья из пакетов и пены соорудил склеп для мамы и сам отправился на тот свет
Житель Подмосковья дома устроил склеп для тела матери и совершил самоубийство
Жители подмосковного Егорьевска обсуждают жуткую историю, которая могла разыграться в фильме ужасов, но, к сожалению, произошла в реальности. В квартире одного из домов мужчина, страдающий от психического расстройства, организовал склеп для тела матери, а через некоторое время совершил самоубийство.
Как отмечает сайт MK.Ru, два тела были обнаружены после того, как соседи почувствовали трупный запах и обратились в полицию. По предварительной версии, 67-летняя женщина скончалась раньше своего 38-летнего сына. После он обклеил стены пакетами, залил щели монтажной пены и оставил тело родственницы. По всей видимости, так егорьевец хотел скрыть неприятное «амбре». Далее мужчина сам отправился в мир иной.
«Последний раз соседи видели его мать около месяца назад. Она говорила, что хочет разменять квартиру», — выяснили журналисты.
Ранее не меняя жуткая история прогремела в Петербурге. В северной столице психопат больше месяца жил с трупом отца, которого убил из-за колбасы. Его задержали.
Life.ru