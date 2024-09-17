ВККС разрешила завести дело о мошенничестве против главы Солнцевского суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении председателя Солнцевского районного суда Москвы Артёма Матеты. Об этом сообщили в ВККС.

Сам судья не явился на заседание и не указал причину отсутствия, хотя знал о нём. В Следственном комитете уточнили, что Матета для затягивания процесса попросил положить его в частную клинику по надуманной причине. СК усмотрели признаки причастности судьи к мошенничеству в особо крупном размере и покушению на мошенничество.