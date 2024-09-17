ВККС разрешила завести дело о мошенничестве против главы Солнцевского суда
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении председателя Солнцевского районного суда Москвы Артёма Матеты. Об этом сообщили в ВККС.
Там заявили, что коллегия приняла представление главы СК РФ Александра Бастрыкина, призвавшего дать согласие на возбуждение уголовное дела против Матеты.
«Принято решение дать согласие на возбуждение уголовного дела», — говорится в сообщении ВККС.
Сам судья не явился на заседание и не указал причину отсутствия, хотя знал о нём. В Следственном комитете уточнили, что Матета для затягивания процесса попросил положить его в частную клинику по надуманной причине. СК усмотрели признаки причастности судьи к мошенничеству в особо крупном размере и покушению на мошенничество.
Напомним, в начале июля председатель СК РФ Александр Бастрыкин попросил ВККС разрешить завести уголовное дело против Артёма Матеты. Должность председателя Солнцевского районного суда он занимает с 2021 года.
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