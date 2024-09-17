Давление семьи и социума: Психолог перечислила факторы, которые могут вдарить по самооценке

Самооценка — это важнейший психологический ресурс человека, потому что именно от грамотной оценки собственных качеств, возможностей и способностей во многом зависит процесс достижения успеха. Об этом рассказала психолог Александра Ханжова.

Однако существуют факторы, которые могут ударить по самооценке и помешать ему на пути к успеху. К примеру, неспособность определить свои слабые стороны приводит к тому, что человек тратит слишком много ресурсов на попытки развития неэффективных способностей.

«На самооценку человека, а значит и на его способность к достижению успеха, влияют адекватное определение сильных сторон своей психики. По статистике, около 70% людей не могут сделать этого самостоятельно. Так мы и получаем неуверенных в себе специалистов», — пояснила собеседница РИАМО.

Также эксперт подчеркнула, что самооценка зависит от ожиданий в семье и социуме. Например, человек будет испытывать психологические трудности, если он родился в семье потомственных врачей, но не имеет предрасположений к занятию медициной.