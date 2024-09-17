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17 сентября, 12:40

Давление семьи и социума: Психолог перечислила факторы, которые могут вдарить по самооценке

Психолог Ханжова: Самооценка человека зависит от ожиданий в семье и социуме

Самооценка — это важнейший психологический ресурс человека, потому что именно от грамотной оценки собственных качеств, возможностей и способностей во многом зависит процесс достижения успеха. Об этом рассказала психолог Александра Ханжова.

Однако существуют факторы, которые могут ударить по самооценке и помешать ему на пути к успеху. К примеру, неспособность определить свои слабые стороны приводит к тому, что человек тратит слишком много ресурсов на попытки развития неэффективных способностей.

«На самооценку человека, а значит и на его способность к достижению успеха, влияют адекватное определение сильных сторон своей психики. По статистике, около 70% людей не могут сделать этого самостоятельно. Так мы и получаем неуверенных в себе специалистов», — пояснила собеседница РИАМО.

Также эксперт подчеркнула, что самооценка зависит от ожиданий в семье и социуме. Например, человек будет испытывать психологические трудности, если он родился в семье потомственных врачей, но не имеет предрасположений к занятию медициной.

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Ранее психолог рассказала о влиянии романтических отношений на самооценку. По её словам, поддержка или восхищение делают человека увереннее.

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Борис Эльфанд
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