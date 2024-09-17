Путин обозначил приоритеты госрасходов на 2025 год
Путин: В приоритете госрасходов — поддержка граждан и интеграция новых регионов
Президент России Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам, где обсуждался проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Как подчеркнул глава государства, в числе приоритетов государственных расходов должны оставаться соцподдержка граждан, укрепление обороноспособности, а также интеграция новых регионов.
Путин провёл совещание по экономическим вопросам. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Как и в предыдущие три года, в числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии», — сказал Путин, открывая совещание.
Кроме того, по словам президента, не менее важно уделить внимание технологическому развитию отечественной экономики и социальной сферы, расширению и укреплению инфраструктуры, а также обновлению городов и посёлков и повышению качества жизни граждан.
В совещании принимают участие премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель Администрации президента Антон Вайно, глава Минфина Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников, руководитель аппарата и зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко. замруководителя Администрации президента Максим Орешкин, а также первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак и Марат Хуснуллин.
Ранее Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что повышением ключевой ставки Центробанк «охлаждает» ситуацию с кредитованием в России. По словам главы государства, таким образом регулятор снижает перегрев экономики.