Путин обозначил приоритеты госрасходов на 2025 год

Президент России Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам, где обсуждался проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Как подчеркнул глава государства, в числе приоритетов государственных расходов должны оставаться соцподдержка граждан, укрепление обороноспособности, а также интеграция новых регионов.

Путин провёл совещание по экономическим вопросам. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Как и в предыдущие три года, в числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии», — сказал Путин, открывая совещание.

Кроме того, по словам президента, не менее важно уделить внимание технологическому развитию отечественной экономики и социальной сферы, расширению и укреплению инфраструктуры, а также обновлению городов и посёлков и повышению качества жизни граждан.

В совещании принимают участие премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель Администрации президента Антон Вайно, глава Минфина Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников, руководитель аппарата и зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко. замруководителя Администрации президента Максим Орешкин, а также первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак и Марат Хуснуллин.