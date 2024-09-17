Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 14:00

Имеет право: В РПЦ заступились за дзюдоиста, отстранённого за крестное знамение на Олимпиаде

РПЦ: Перекрестившегося дзюдоиста дисквалифицировали несправедливо

Сербский дзюдоист Неманья Майдов. Обложка © Getty Images / Francois Nel

Сербский дзюдоист Неманья Майдов. Обложка © Getty Images / Francois Nel

Перекрестившегося перед боем на Олимпийских играх в Париже сербского дзюдоиста Неманью Майдова дисквалифицировали за вымышленное нарушение. Такой позиции придерживается заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Представитель РПЦ, заступившись за спортсмена, подчеркнул, что человек должен иметь право перекреститься в любой момент, если чувствует духовную необходимость.

«Конечно, публичное пространство не должно устанавливать вымышленные ограничения на демонстрацию своей религиозной принадлежности», — отметил собеседник NEWS.ru.

Обматерившего судей спортивного директора «Оренбурга» отстранили на год от футбола
Обматерившего судей спортивного директора «Оренбурга» отстранили на год от футбола

Напомним, за крестное знамение на Олимпиаде сербского дзюдоиста отстранили от соревнований на пять месяцев. Однако Неманья Майдов заявил, что не будет извиняться за свой жест, несмотря на жёсткие санкции.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • РПЦ
  • Сербия
  • Олимпийские игры в Париже
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров