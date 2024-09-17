Имеет право: В РПЦ заступились за дзюдоиста, отстранённого за крестное знамение на Олимпиаде

Перекрестившегося перед боем на Олимпийских играх в Париже сербского дзюдоиста Неманью Майдова дисквалифицировали за вымышленное нарушение. Такой позиции придерживается заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Представитель РПЦ, заступившись за спортсмена, подчеркнул, что человек должен иметь право перекреститься в любой момент, если чувствует духовную необходимость.

«Конечно, публичное пространство не должно устанавливать вымышленные ограничения на демонстрацию своей религиозной принадлежности», — отметил собеседник NEWS.ru.