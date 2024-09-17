Имеет право: В РПЦ заступились за дзюдоиста, отстранённого за крестное знамение на Олимпиаде
РПЦ: Перекрестившегося дзюдоиста дисквалифицировали несправедливо
Сербский дзюдоист Неманья Майдов. Обложка © Getty Images / Francois Nel
Перекрестившегося перед боем на Олимпийских играх в Париже сербского дзюдоиста Неманью Майдова дисквалифицировали за вымышленное нарушение. Такой позиции придерживается заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Представитель РПЦ, заступившись за спортсмена, подчеркнул, что человек должен иметь право перекреститься в любой момент, если чувствует духовную необходимость.
«Конечно, публичное пространство не должно устанавливать вымышленные ограничения на демонстрацию своей религиозной принадлежности», — отметил собеседник NEWS.ru.
Напомним, за крестное знамение на Олимпиаде сербского дзюдоиста отстранили от соревнований на пять месяцев. Однако Неманья Майдов заявил, что не будет извиняться за свой жест, несмотря на жёсткие санкции.