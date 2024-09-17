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17 сентября, 12:45

Россияне резко бросились брать ипотеку во втором квартале года

ЦБ: В России выдачи ипотеки увеличились на 71% по сравнению с первым кварталом

Во втором квартале этого года граждане России бросились брать ипотеку. Выдачи кредитов на покупку недвижимости выросли на 71% по сравнению с первым кварталом. Об этом сообщается в еженедельных обзорах Центробанка РФ (ЦБ).

«Выдачи ипотеки выросли до 1,8 трлн с 1,1 трлн руб. в I квартале 2024 года (+71%)», говорится в сообщении.

В сегменте строящегося жилья (ДДУ), которое обеспечено государственной поддержкой более чем на 90%, выдачи ипотеки увеличились вдвое (с 0,5 трлн до 1 трлн).

В пресс-службе регулятора уточнили, что на вторичном рынке рост выдачи ипотеки был более умеренным (на 44% — до 0,8 трлн рублей). Но и здесь основной объём пришёлся на льготные кредиты на покупку готового жилья от застройщика, пояснили в ЦБ.

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А ранее Life.ru писал, что в России ожидается снижение ипотечных ставок. Директор департамента Минфина Алексей Яковлев посоветовал гражданам не бояться брать ипотеку даже с текущими ставками.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Булкин

Дарья Нарыкова
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