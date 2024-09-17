Суровая стужа или тепло: Народные приметы дали противоречивый прогноз грядущей зимы в Москве

В памяти народа есть много примет, с помощью которых можно предсказать погоду. Например, определить, какой выдастся зима, получится ещё осенью, если обратить внимание на рябину в парках. Как отмечает aif.ru, стоит ждать суровой стужи, если красных ягод уродилось много.

«Если осенью листва на деревьях долго оставалась зеленой, то зима будет холодной», — гласит вторая примета.

Согласно ещё одному народному поверью, тёплая осень после дождливого лета указывают на долгую суровую зиму. Правда, специалисты по метеорологии сомневаются достоверности всех этих примет. Климатолог Николай Терешонок пояснил, что учёные ещё в «девяностые» проводили соответствующее исследование и выяснили, что приметы дают точный прогноз лишь в 50% случаев. К слову, ближе к концу сентября метеорологи дадут куда более правдивое предсказание — на весь отопительный сезон.