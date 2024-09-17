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17 сентября, 13:56

Экстремалы устроили гонки в стиле «Безумного Макса» на дне высохшего Кубанского моря

Mash: Краснодарское водохранилище полностью высохло из-за аномальной засухи

Краснодарское водохранилище (Кубанское море) полностью пересохло из-за аномальной засухи. Теперь уже бывший водный объект стал похож на пустыню, пишет Mash.

Краснодарское водохранилище полностью высохло. Видео © Telegram / Mash

В Сети появилось видео с некогда крупным водоёмом. Раньше там было около 158 миллионов кубометров воды. Теперь же он превратился в пустыню с грязевыми трещинами. Очевидцы такого природного явления проехали по осушенному водохранилищу на багги. Обстановка напоминает сцены из фильма «Безумный Макс».

Краснодарское водохранилище — искусственный водоём на реке Кубань в Краснодарском крае и Республике Адыгее. Считалось крупнейшим водохранилищем на Северном Кавказе. Было наполнено в 1973 году.

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А ранее Life.ru писал, что Каховское водохранилище в Херсонской области превратилось в болото. После разрушения плотины в Новой Каховке от водного объекта не осталось и следа. Там, где раньше была вода, теперь лишь заиленное болото.

Обложка ©

Freepik

Дарья Нарыкова
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