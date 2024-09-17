Экстремалы устроили гонки в стиле «Безумного Макса» на дне высохшего Кубанского моря

Краснодарское водохранилище (Кубанское море) полностью пересохло из-за аномальной засухи. Теперь уже бывший водный объект стал похож на пустыню, пишет Mash.

Краснодарское водохранилище полностью высохло. Видео © Telegram / Mash

В Сети появилось видео с некогда крупным водоёмом. Раньше там было около 158 миллионов кубометров воды. Теперь же он превратился в пустыню с грязевыми трещинами. Очевидцы такого природного явления проехали по осушенному водохранилищу на багги. Обстановка напоминает сцены из фильма «Безумный Макс».

Краснодарское водохранилище — искусственный водоём на реке Кубань в Краснодарском крае и Республике Адыгее. Считалось крупнейшим водохранилищем на Северном Кавказе. Было наполнено в 1973 году.