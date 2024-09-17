Для сердца и нервов: Употребление тыквы может спасти от целого ряда болячек, заявил учёный

Блюда из тыквы могут оказаться весьма полезными для людей, желающих предотвратить заболевания сердечно-сосудистой, нервной и половой систем. Об этом рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения физиолог Александр Созыкин.

Эксперт в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что тыква содержит много омега-3 жирных кислот и мало углеводов. При этом осторожней с данной бахчевой культурой стоит быть диабетикам, а также страдающим повышенной кислотностью, заболеваниями ЖКТ и поджелудочной железы.

В то же время тыква обладает и другими целебными свойствами, к примеру, она способствует выведению токсинов из организма. Польза плодов и семечек заключается и в богатстве витаминами (A, C, В, D, К) и микроэлементами (фосфор, цинк, кальций, йод и другие). Также в продукте содержится много клетчатки и бета-каротина.

«Лучше тыкву употреблять в варёном виде — на пару или отварной. Это способствует выводу из организма токсинов, ускоряет метаболизм», — добавил эксперт.