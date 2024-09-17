Сын Трампа и Роберт Кеннеди-младший выступили за прямые переговоры США и России

Сын кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп-младший и бывший участник предвыборной гонки Роберт Кеннеди-младший выступили за переговоры Вашингтона и Москвы для решения украинского конфликта. Своим мнением они поделились с журналом The Hill.

«Давно пора деэскалировать этот конфликт. Это важнее любых политических вопросов, о которых спорит наша страна. Ядерная война будет означать конец цивилизации, какой мы её знаем, может быть, даже конец человеческого вида», — говорится в статье.

Помимо того, авторы отметили, что расширение НАТО на Восток не принесёт ничего хорошего. Народу нужно потребовать, чтобы Харрис и президент Байден отменили свою безумную военную программу и начали прямые переговоры с Москвой, заключает Трамп-младший. Говоря же о желании некоторых горячих голов дать ВСУ ракетный карт-бланш, политики указали, что такие люди будто постоянно бьют зубастого медведя по голове, думая, что он не ответит.