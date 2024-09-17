Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 14:49

Экс-чиновник заявил о самом опасном кризисе для США за последние 40 лет

Politico: США столкнулись с самым сложным и опасным комплексом угроз за 40 лет

США столкнулись с наиболее сложной и опасной зоной угроз более чем за 40 лет. Такое заявление сделал бывший высокопоставленный сотрудник американского Министерства внутренней безопасности по вопросам разведки и борьбы с терроризмом Джон Коэн.

«Президентские выборы 2024 года проходят в то время, когда США сталкиваются с самым сложным, динамичным и опасным комплексом угроз, который я видел более чем за 40 лет работы в правоохранительных органах, в области внутренней и национальной безопасности», — указал Коэн в интервью Politico.

По словам экс-чиновника, безопасность США сталкивается с физическими угрозами внутри страны, а также в киберпространстве. Коэн дополнил, что в настоящее время недоброжелатели пользуются всеми возможностями Интернета для своих злодеяний. Между тем сотрудники правоохранительных органов очень медленно адаптируются к таким изменениям, подытожил Коэн.

В США обеспокоены, что мечта о своём доме обернулась кошмаром для американцев
В США обеспокоены, что мечта о своём доме обернулась кошмаром для американцев

А ранее Life.ru рассказывал, что хакеры атаковали крупнейшую в США нефтесервисную компанию Halliburton. По данным агентства Reuters, киберпреступники «положили» глобальные сети связи и сервис для бизнес-операций в офисе организации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alliance Images

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров