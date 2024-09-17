Экс-чиновник заявил о самом опасном кризисе для США за последние 40 лет

США столкнулись с наиболее сложной и опасной зоной угроз более чем за 40 лет. Такое заявление сделал бывший высокопоставленный сотрудник американского Министерства внутренней безопасности по вопросам разведки и борьбы с терроризмом Джон Коэн.

«Президентские выборы 2024 года проходят в то время, когда США сталкиваются с самым сложным, динамичным и опасным комплексом угроз, который я видел более чем за 40 лет работы в правоохранительных органах, в области внутренней и национальной безопасности», — указал Коэн в интервью Politico.

По словам экс-чиновника, безопасность США сталкивается с физическими угрозами внутри страны, а также в киберпространстве. Коэн дополнил, что в настоящее время недоброжелатели пользуются всеми возможностями Интернета для своих злодеяний. Между тем сотрудники правоохранительных органов очень медленно адаптируются к таким изменениям, подытожил Коэн.