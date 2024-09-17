В ГД объяснили, почему Залужный был против авантюры в Курской области, но его не послушали Политолог Матвейчев: Залужный знал, чем кончится авантюра ВСУ в Курской области 17 сентября, 15:50 Валерий Залужный. Обложка © Gettyimages / Jordan Pettitt - PA Images

Авантюра Киева в Курской области была нацелена только на пиар-эффект, поскольку регион является бесперспективным и бессмысленным для ВСУ в плане наступления: это место, где любые войска попадут в ловушку, а переброска резервов будет затруднена. Так в беседе с Life.ru политолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев прокомментировал сообщения СМИ о том, что Валерий Залужный был против операции украинских войск под Курском.

Авантюрное поведение украинцев можно объяснить только тем, что, подчиняясь англичанам, которые командовали ими, они потеряли много украинских жизней и техники ради пиар-эффекта. Залужный, как патриот своей страны, с самого начала объяснял, чем всё это кончится. Но англичанам украинские жизни абсолютно не жалко. Был дан приказ Зеленскому сделать этот короткий пиар-эффект. Олег Матвейчев Депутат Госдумы

И в этом отношении Матвейчев похвалил Генштаб ВС РФ, который не только не прекратил наступление в Донбассе, но и усилил его. В итоге ВСУ оказались в ловушке.

«Честь и хвала нашему Генштабу, который сохраняет выдержку и разумно действует», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, ранее издание Politico узнало, что Валерий Залужный ещё в бытность главкома ВСУ выступал против атаки на Курскую область. Данная идея из уст Владимира Зеленского впервые прозвучала в начале года, но главный украинский командир спросил о целях авантюры и не получил чёткого ответа.