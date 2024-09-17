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17 сентября, 15:46

Боевики «Аль-Каиды»* взяли ответственность за атаку на аэропорт столицы Мали

Группировка «Аль-Каида»* в Сахеле взяла на себя ответственность за нападения на аэропорт и школу жандармерии в столице Мали Бамако. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление боевиков.

Пожар в районе аэропорта Бамако. Видео © X / news_az

В своём сообщении террористы утверждают, что во время нападения на аэропорт, в частности, были уничтожены несколько военных самолётов. Боевики похвастались своими успехами, несмотря на то, что ранее местные военные источники информировали об отражении атаки на школу жандармерии.

Утром 17 сентября стрельба была слышна в различных районах Бамако, в том числе вблизи полицейского участка и аэропорта. Также сообщалось о нападении террористов на школу жандармерии. Позже Генштаб ВС Мали заявил, что атака была отбита, а ситуация в стране находится под контролем.

Ранее Life.ru писал, что при нападении террористов в Буркина-Фасо погибло до 200 человек. Среди них есть как военные, так и мирные жители. Также сообщалось о 140 раненых.

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*Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению суда.

Обложка ©

Кадр из видео X / news_az

Наталья Демьянова
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