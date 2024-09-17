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17 сентября, 16:10

Шойгу прибыл в Иран с необъявленным визитом и передал послание Путина Пезешкиану

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в Иран с необъявленным визитом. Там он встретился с секретарём Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом.

В Тегеран Шойгу прилетел после посещения столицы Сирии Дамаска. По данным телерадиокомпании IRIB, также секретарь Совбеза РФ встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и передал ему послание от российского лидера Владимира Путина.

Кроме того, иранские СМИ сообщают, что Шойгу встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и передал ему послание от российского лидера Владимира Путина. Также утверждается, что Шойгу предоставил главе Ирана некий «отчёт о достигнутых договоренностях».

Напомним, накануне, 16 сентября, Шойгу встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Стороны обсудили укрепление двусторонних отношений, а также международную и региональную безопасность.

Путин: Россия ждёт президента Ирана с отдельным визитом для подписания договора
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ТАСС / Пресс-служба президента РФ /

Наталья Демьянова
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