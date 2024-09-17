Шойгу прибыл в Иран с необъявленным визитом и передал послание Путина Пезешкиану

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в Иран с необъявленным визитом. Там он встретился с секретарём Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом.

В Тегеран Шойгу прилетел после посещения столицы Сирии Дамаска. По данным телерадиокомпании IRIB, также секретарь Совбеза РФ встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и передал ему послание от российского лидера Владимира Путина.

Кроме того, иранские СМИ сообщают, что Шойгу встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и передал ему послание от российского лидера Владимира Путина. Также утверждается, что Шойгу предоставил главе Ирана некий «отчёт о достигнутых договоренностях».