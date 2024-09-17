Вице-президент Telegram открыл ИП в Петербурге
Вице-президент Telegram Илья Перекопский зарегистрировал ИП в Санкт-Петербурге
Вице-президент Telegram Илья Перекопский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / perekopsky
Вице-президент мессенджера Telegram Илья Перекопский зарегистрировался как индивидуальный предприниматель (ИП) в России. Соответствующая информация появилась на официальном портале Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Согласно информации из ЕГРЮЛ, ИП было зарегистрировано 9 сентября в инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по Санкт-Петербургу. Как следует из выписки, основной деятельностью ИП является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
Также указаны и дополнительные виды деятельности. В их числе — разработка компьютерного программного обеспечения (ПО), приобретение и продажа собственного недвижимого имущества, а также деятельность в области права и рекламы.
С 2008 по 2014 год Перекопский был вице-президентом «ВКонтакте», а уже в 2018 году стал вице-президентом Telegram.
Ранее Life.ru писал, что ФНС приостановила операции по счетам вице-президента Telegram Ильи Перекопского в трёх банках. Причина — непредоставление налоговой декларации, а также неисполнение требования об уплате задолженности.