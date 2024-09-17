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17 сентября, 16:35

Вице-президент Telegram открыл ИП в Петербурге

Вице-президент Telegram Илья Перекопский зарегистрировал ИП в Санкт-Петербурге

Вице-президент Telegram Илья Перекопский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / perekopsky

Вице-президент Telegram Илья Перекопский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / perekopsky

Вице-президент мессенджера Telegram Илья Перекопский зарегистрировался как индивидуальный предприниматель (ИП) в России. Соответствующая информация появилась на официальном портале Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно информации из ЕГРЮЛ, ИП было зарегистрировано 9 сентября в инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по Санкт-Петербургу. Как следует из выписки, основной деятельностью ИП является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Также указаны и дополнительные виды деятельности. В их числе — разработка компьютерного программного обеспечения (ПО), приобретение и продажа собственного недвижимого имущества, а также деятельность в области права и рекламы.

С 2008 по 2014 год Перекопский был вице-президентом «ВКонтакте», а уже в 2018 году стал вице-президентом Telegram.

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Ранее Life.ru писал, что ФНС приостановила операции по счетам вице-президента Telegram Ильи Перекопского в трёх банках. Причина — непредоставление налоговой декларации, а также неисполнение требования об уплате задолженности.

Дарья Нарыкова
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