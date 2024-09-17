Вице-президент Telegram открыл ИП в Петербурге

Вице-президент мессенджера Telegram Илья Перекопский зарегистрировался как индивидуальный предприниматель (ИП) в России. Соответствующая информация появилась на официальном портале Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно информации из ЕГРЮЛ, ИП было зарегистрировано 9 сентября в инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по Санкт-Петербургу. Как следует из выписки, основной деятельностью ИП является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Также указаны и дополнительные виды деятельности. В их числе — разработка компьютерного программного обеспечения (ПО), приобретение и продажа собственного недвижимого имущества, а также деятельность в области права и рекламы.

С 2008 по 2014 год Перекопский был вице-президентом «ВКонтакте», а уже в 2018 году стал вице-президентом Telegram.