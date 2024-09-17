В США назвали Россию серьёзной «угрозой» при любом исходе конфликта на Украине
Министр ВВС США Кендалл: Россия будет угрозой для США после конфликта на Украине
Россия останется серьёзной угрозой для США независимо от итогов украинского конфликта. Об этом заявил министр Военно-воздушных сил (ВВС) Соединённых Штатов Фрэнк Кендалл.
«Независимо от того, когда, если и как закончится эта война, Россия, вероятно, останется серьёзной угрозой», — указал Кендалл на съезде Ассоциации ВВС и космических сил США.
Американский министр добавил, что НАТО планирует усилить свои возможности за тот период, пока Россия вовлечена в противостояние с Украиной. По его словам, США активно сотрудничают с военными союзниками в Европе в развёртывании передовых вооружений, таких как норвежская крылатая JSM (Joint Strike Missile).
А ранее Life.ru писал, что в США заговорили о Третьей мировой войне после обсуждений ударов по территории России. По словам бывшего помощника заместителя Пентагона, Вашингтон думает о том, чтобы позволить ВСУ наносить удары по РФ, иначе Украина может потерпеть крах в конфликте ещё до выборов в США.
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