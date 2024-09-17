В США назвали Россию серьёзной «угрозой» при любом исходе конфликта на Украине

Россия останется серьёзной угрозой для США независимо от итогов украинского конфликта. Об этом заявил министр Военно-воздушных сил (ВВС) Соединённых Штатов Фрэнк Кендалл.

«Независимо от того, когда, если и как закончится эта война, Россия, вероятно, останется серьёзной угрозой», — указал Кендалл на съезде Ассоциации ВВС и космических сил США.

Американский министр добавил, что НАТО планирует усилить свои возможности за тот период, пока Россия вовлечена в противостояние с Украиной. По его словам, США активно сотрудничают с военными союзниками в Европе в развёртывании передовых вооружений, таких как норвежская крылатая JSM (Joint Strike Missile).