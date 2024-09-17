Власти Финляндии рассказали, сколько человек могут мобилизовать в случае войны

Власти Финляндии в случае вооружённого конфликта призовут на военную службу 280 тысяч человек. Об этом в интервью телеканалу Die Welt заявил президент страны Александр Стубб.

Ранее сообщалось, что НАТО хочет разместить свои войска в Финляндии, чтобы создать угрозу для России на северных границах. Как считают политологи, в будущем давление на нашу страну усилится не только на суше, но и на море, чтобы полностью перекрыть доступ к Северному морскому пути.