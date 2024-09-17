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17 сентября, 17:11

Власти Финляндии рассказали, сколько человек могут мобилизовать в случае войны

Президент Стубб: В случае войны Финляндия может мобилизовать 280 тысяч человек

Власти Финляндии в случае вооружённого конфликта призовут на военную службу 280 тысяч человек. Об этом в интервью телеканалу Die Welt заявил президент страны Александр Стубб.

«Если начнётся война, мы сможем немедленно призвать на службу 280 тысяч человек», — сказал он.

Также Стубб назвал ВС Финляндии одними из сильнейших в НАТО.

Ранее сообщалось, что НАТО хочет разместить свои войска в Финляндии, чтобы создать угрозу для России на северных границах. Как считают политологи, в будущем давление на нашу страну усилится не только на суше, но и на море, чтобы полностью перекрыть доступ к Северному морскому пути.

Стубб опроверг размещение ядерного оружия НАТО в Финляндии
Стубб опроверг размещение ядерного оружия НАТО в Финляндии
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jukka Salo

Наталья Демьянова
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