«Москва, я люблю тебя»: Популярный американский рэпер объявил о концерте в России этой осенью

Популярный американский рэпер Tekashi 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) собирается приехать 19 октября в Москву, чтобы дать концерт спустя два года после своего последнего визита в Россию. Об этом сообщает Mash.

Рэпер Tekashi 6ix9ine объявил о концерте в Москве в октябре. Видео © Telegram / Mash

В опубликованном телеграм-каналом ролике 28-летний рэпер признаётся, что любит Москву и посылает воздушные поцелуи своим российским поклонникам. Тем не менее он очень переживает, что кто-то может сорвать его выступление.

Первый и пока последний раз Tekashi прилетал в РФ в сентябре 2022 года на хип-хоп-фестиваль. Однако мероприятие отменили за час до начала. В аэропорту артист успел встретиться с поклонниками, сделать совместные фото и раздать автографы.

Настоящее имя Tekashi 6ix9ine — Даниэль Эрнандес, он родом из Бруклина. Популярность рэперу принёс уже дебютный сингл Gummo. Песня долго держалась в чартах.