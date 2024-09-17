«Москва, я люблю тебя»: Популярный американский рэпер объявил о концерте в России этой осенью
Mash: Рэпер Tekashi 6ix9ine собирается дать концерт в Москве в октябре
Популярный американский рэпер Tekashi 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) собирается приехать 19 октября в Москву, чтобы дать концерт спустя два года после своего последнего визита в Россию. Об этом сообщает Mash.
Рэпер Tekashi 6ix9ine объявил о концерте в Москве в октябре. Видео © Telegram / Mash
В опубликованном телеграм-каналом ролике 28-летний рэпер признаётся, что любит Москву и посылает воздушные поцелуи своим российским поклонникам. Тем не менее он очень переживает, что кто-то может сорвать его выступление.
Первый и пока последний раз Tekashi прилетал в РФ в сентябре 2022 года на хип-хоп-фестиваль. Однако мероприятие отменили за час до начала. В аэропорту артист успел встретиться с поклонниками, сделать совместные фото и раздать автографы.
Настоящее имя Tekashi 6ix9ine — Даниэль Эрнандес, он родом из Бруклина. Популярность рэперу принёс уже дебютный сингл Gummo. Песня долго держалась в чартах.
А ранее стала известна судьба концерта Канье Уэста в Москве, о котором несколько месяцев трубили СМИ. Как оказалось, на сегодня мероприятие провести невозможно, потому что у российской стороны нет коммуникации с представителями американского артиста.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / 6ix9ine