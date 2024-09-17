Официальный представитель МИД России Мария Захарова представила подробный анализ связи между британскими элитами и нацистами в прошлом. В своей публикации в телеграм-канале МИД, она утверждает, что идеологические основы нацизма во многом зародились в Великобритании, что сыграло ключевую роль в начале Второй мировой войны.

Представитель МИД подчеркнула, что симпатии между британскими и германскими правящими кругами стали катализатором конфликта, который разразился после попыток Гитлера сформировать антисоветский фронт с помощью британских сторонников. Она также отметила, что после войны Британия частично приняла коллаборационистов, а других отправила в США и Канаду.

По её словам, изучение британского влияния на нацизм подтверждают работы таких учёных, как философ Томас Карлейль и «расовый теоретик» Хьюстон Чемберлен. Она упомянула также Фрэнсиса Гальтона, двоюродного брата Чарльза Дарвина и основоположника евгеники — псевдонауки о селекции человека.

Захарова призвала Лондон рассекретить документы о визите Рудольфа Гесса в Великобританию в 1941 году. По её мнению, текущие события на Украине являются продолжением планов "Немыслимое", разработанных США и Великобританией в 1945 году.

«А фразу про "империалистический фашизм" нынешний глава Форин-офиса Дэвид Лэмми, пожалуй, не сам придумал. Он просто использовал устойчивое выражение, характеризующее британскую историю. У кого что болит, как говорится», — заключила официальный представитель МИД РФ.