Полянский назвал разрыв отношений с Британией самой крайней мерой

Полный разрыв дипломатических отношений с Лондоном является самой крайней мере, перед тем ткак будет сделан такой шаг, должны быть взвешены все за и против. Об этом в эфире телеканала «Соловьёв Live» заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя сообщение ФСБ РФ о сотрудниках британского посольства, пойманных на разведывательной деятельности.