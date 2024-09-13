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13 сентября, 18:10

Полянский назвал разрыв отношений с Британией самой крайней мерой

Полный разрыв дипломатических отношений с Лондоном является самой крайней мере, перед тем ткак будет сделан такой шаг, должны быть взвешены все за и против. Об этом в эфире телеканала «Соловьёв Live» заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя сообщение ФСБ РФ о сотрудниках британского посольства, пойманных на разведывательной деятельности.

«Полный разрыв дипломатических отношений — это, конечно, совсем крайняя мера. И тут нужно взвесить все за и против», объяснил Полянский.

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Напомним, что сегодня стало известно о том, что шестеро сотрудников британской дипмиссии в Москве лишились аккредитации после того, как ФСБ заявило об их причастности к шпионажу и подрывной деятельности, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении службы документы. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию, указав, что дипломаты Соединённого королевства злостно попрали венские конвенции в желании навредить РФ. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не рассматривает вопрос о разрыве дипломатических отношений с Лондоном.

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ТАСС / ZUMA

Юрий Лысенко
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