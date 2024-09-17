Севастопольский эстрадно-духовой оркестр потерял своего художественного руководителя

Художественный руководитель севастопольского городского эстрадно-духового оркестра Игорь Князев скончался на 64-м году жизни. Он был также известен своей работой в штабе Черноморского флота, где с 1993 года возглавлял 34-й военный оркестр.

Под его руководством оркестр выступал на международной арене, включая Болгарию, Турцию, Сирию, Египет, Тунис, Францию, Италию и Грецию. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале выразил соболезнования семье Князева и отметил его значимый вклад в музыкальное искусство.

«Он воспитал не одно поколение музыкантов и много сделал для развития музыкальной культуры в Севастополе и далеко за его пределами, пользовался огромным авторитетом и уважением. Это большая утрата для всех нас», — написал губернатор.