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17 сентября, 19:14

Севастопольский эстрадно-духовой оркестр потерял своего художественного руководителя

Губернатор Развозжаев: Скончался худрук севастопольского оркестра Игорь Князев

Игорь Князев скончался на 64-м году жизни. Обложка © Telegram / РаZVожаев

Игорь Князев скончался на 64-м году жизни. Обложка © Telegram / РаZVожаев

Художественный руководитель севастопольского городского эстрадно-духового оркестра Игорь Князев скончался на 64-м году жизни. Он был также известен своей работой в штабе Черноморского флота, где с 1993 года возглавлял 34-й военный оркестр.

Под его руководством оркестр выступал на международной арене, включая Болгарию, Турцию, Сирию, Египет, Тунис, Францию, Италию и Грецию. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале выразил соболезнования семье Князева и отметил его значимый вклад в музыкальное искусство.

«Он воспитал не одно поколение музыкантов и много сделал для развития музыкальной культуры в Севастополе и далеко за его пределами, пользовался огромным авторитетом и уважением. Это большая утрата для всех нас», — написал губернатор.

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Ранее стало известно, что в Одессе на 86-м году жизни скончался кинооператор Леонид Бурлака, известный по работе над телефильмом «Место встречи изменить нельзя». О его смерти сообщило местное отделение Национального союза кинематографистов Украины, не уточняя официальную причину, но отметив, что Бурлака долгое время боролся с тяжёлой болезнью.

Кирилл Сосновских
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