Севастопольский эстрадно-духовой оркестр потерял своего художественного руководителя
Губернатор Развозжаев: Скончался худрук севастопольского оркестра Игорь Князев
Игорь Князев скончался на 64-м году жизни. Обложка © Telegram / РаZVожаев
Художественный руководитель севастопольского городского эстрадно-духового оркестра Игорь Князев скончался на 64-м году жизни. Он был также известен своей работой в штабе Черноморского флота, где с 1993 года возглавлял 34-й военный оркестр.
Под его руководством оркестр выступал на международной арене, включая Болгарию, Турцию, Сирию, Египет, Тунис, Францию, Италию и Грецию. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале выразил соболезнования семье Князева и отметил его значимый вклад в музыкальное искусство.
«Он воспитал не одно поколение музыкантов и много сделал для развития музыкальной культуры в Севастополе и далеко за его пределами, пользовался огромным авторитетом и уважением. Это большая утрата для всех нас», — написал губернатор.
Ранее стало известно, что в Одессе на 86-м году жизни скончался кинооператор Леонид Бурлака, известный по работе над телефильмом «Место встречи изменить нельзя». О его смерти сообщило местное отделение Национального союза кинематографистов Украины, не уточняя официальную причину, но отметив, что Бурлака долгое время боролся с тяжёлой болезнью.