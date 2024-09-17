Бутман, Долина, Жилин и другие: Стало известно, кто войдёт в жюри конкурса «Все цвета джаза»

В Москве 26 ноября в зале Omega Rooftop состоится церемония вручения X ежегодной музыкальной премии Радио Jazz «Все цвета джаза». Программный директор радиостанции Дмитрий Грошев в интервью Life.ru назвал имена членов жюри грядущего мероприятия, рассказал о знакомстве с джазом, а также поделился впечатлениями от встречи с южноафриканским двойником Уитни Хьюстон.

— Признавайся: ты выбрал джаз, или джаз выбрал тебя?

Это оказалось взаимно. Люблю джаз за то, что он никогда не надоедает. В нём куча направлений, и ты каждый раз открываешь для себя какие-то новые стили — в этом и есть его прелесть. До сих пор помню день, когда я проникся этой музыкой: мне шесть лет, сижу с родителями на концерте в роскошной филармонии… Самая настоящая магия: этот волшебный свет, пронзающий звук, люди вокруг. В тот день я полюбил джаз. С тех пор ничего не изменилось! Знаете, как говорят дайверы? Тебе хватит несколько секунд погружения, чтобы понять: подводный мир — твоё или не твоё. Так и с джазом. Ты поймешь это с первых нот, и неважно, вживую играет музыка или в записи.

— Назовёшь имя артиста, который произвел на тебя самое сильное впечатление?

Белинда Дэвидс. Южноафриканская джазовая певица, приезжала в июне с концертами хитов Уитни Хьюстон. Похожи, кстати, как две капли воды. Харизматичная, красивая, весёлая, она очаровала буквально всех вокруг. В нашем офисе Радио Jazz каждый из четырёх этажей буквально пропитан музыкой: несколько радиостудий, пресс-центр, музей гитар, мини-рум винилового завода. Гостья смотрела на всё это с открытым ртом. Ходила и повторяла, что здесь можно создать артиста, что называется, под ключ. В нашей студии звукозаписи Белинда окончательно вошла в образ, исполнив несколько песен за белым роялем. Она безумно талантлива и обаятельна.

— Что поменялось с твоим приходом в программной политике радиостанции?

Из главного: мы расширили нашу флагманскую программу «Вечерний Джайв», которую ведёт известная российская джазовая певица, великолепная Мариам Мерабова. Редакцией было решено расширить диапазоны: если раньше приходили исключительно профильные музыканты, то сейчас мы зовём актёров, режиссёров, людей из других креативных индустрий. В каждой творческой профессии можно увидеть следы джаза. Если это условный шеф-повар, то мы с ним разговариваем через призму джаза. Ведь его профессия — это тоже джаз. Хороший шеф-повар импровизирует, постоянно придумывает что-то новое, и каждый раз удивляет публику, придумывая разные шедевры. Этот стиль не стоит на месте, он многогранен. Джаз живёт в каждом. Тот самый жанр, в котором много креатива, интеллекта и эмоций. Вообще, я считаю, что джаз — чуть ли не единственная музыка, которой удалось сохранить свою живость.

Программный директор Радио Jazz Дмитрий Грошев. Фото © Life.ru

— Кстати, о живости. Где в Москве сегодня можно послушать джаз?

Тематические клубы, театры, бары. Джаз играет даже на стендап-концертах. Мы не остаёмся в стороне и развиваем проект «Джаз на воде». Его идея следующая: каждый четверг лучшие джазовые музыканты выступают на яхте, которая скользит мимо бесконечно красивых пейзажей вечерней Москвы. Живой звук, вкусная кухня, столичные закаты… Очень красиво и романтично. И, что самое главное, людям эта история пришлась по душе.

— Какие планы на ближайшее будущее?

В ноябре в честь десятилетия премии «Все цвета джаза» устроим большой музыкальный праздник. Наш конкурс, наверное, единственный в России, который поощряет не только профессионалов, но и начинающих артистов. Для нас принципиально важно делать лучше остальных. В этом году мы решили сделать премию ещё более прозрачной и привлечь экспертное жюри. Игорь Бутман, Лариса Долина, Сергей Жилин, Теона Контридзе, Александр Панайотов, Владислав Лисовец и Лев Боровков определят тройки финалистов в номинациях, а Радио Jazz выберет лучших из лучших.

— Какие из номинаций, на твой взгляд, будут самыми конкурентными?

Уверен, что высокая конкуренция будет во всех номинациях. Но самая жаркая борьба развернётся в «Музыканте года», «Восходящей звезде» и в «За вклад в развитие джазовой культуры в России». Почему? Как показывают предыдущие премии — это самые жаркие категории, в которых, уверен, будет развернута самая эпичная битва: всё-таки это выдвижения, где музыканты неформально соперничают за право называться самыми достойными.