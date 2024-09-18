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17 сентября, 21:31

Кинокомпания скрыла несчастный случай с актёром на съемках в Нижегородской области

Актёр пострадал на съёмках в Нижегородской области после падения с лошади

В Нижегородской области произошёл инцидент, в результате которого актёр сериала упал с лошади и получил серьёзные травмы. По информации трудовой инспекции региона, происшествие случилось 5 августа в Володарском районе, но детали стали известны только сейчас.

Актёр, работающий в компании «Сильвер продакшн», выполнял сцену в средневековом костюме, когда ненадёжное крепление седла привело к падению. В результате 28-летний мужчина получил ушиб головного мозга, перелом лобной кости и другие травмы, включая травматическое субарахноидальное кровоизлияние.

Пострадавший был госпитализирован. По его словам, работодатели не только не уведомили трудовую инспекцию в установленный срок, но и перестали выходить на связь после происшествия, что затрудняет выяснение обстоятельств случившегося. Трудовая инспекция начала расследование, чтобы разобраться в причинах инцидента и проверить соблюдение правил безопасности на съёмочной площадке.

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Ранее сообщалось, что Дмитрий Нагиев повредил ногу после неудачного сальто во время спектакля «Кыся» в театре «Московский Дворец Молодёжи». Несмотря на сильные боли, 57-летний артист отказался от госпитализации и продолжил выступление, завершив первый акт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / guruXOX

Кирилл Сосновских
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