Кинокомпания скрыла несчастный случай с актёром на съемках в Нижегородской области

В Нижегородской области произошёл инцидент, в результате которого актёр сериала упал с лошади и получил серьёзные травмы. По информации трудовой инспекции региона, происшествие случилось 5 августа в Володарском районе, но детали стали известны только сейчас.

Актёр, работающий в компании «Сильвер продакшн», выполнял сцену в средневековом костюме, когда ненадёжное крепление седла привело к падению. В результате 28-летний мужчина получил ушиб головного мозга, перелом лобной кости и другие травмы, включая травматическое субарахноидальное кровоизлияние.

Пострадавший был госпитализирован. По его словам, работодатели не только не уведомили трудовую инспекцию в установленный срок, но и перестали выходить на связь после происшествия, что затрудняет выяснение обстоятельств случившегося. Трудовая инспекция начала расследование, чтобы разобраться в причинах инцидента и проверить соблюдение правил безопасности на съёмочной площадке.