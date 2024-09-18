Арнольд Шварценеггер удостоен почётной докторской степени в Берлине

Известный актёр и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер получил почётную докторскую степень от частного университета Hertie School. Эта награда была вручена ему за значительный вклад в борьбу с изменением климата и развитие гражданского общества. Об этом пишет агентство DPA.

На церемонии присутствовал вице-канцлер ФРГ и министр экономики и защиты климата Роберт Хабек. В своей речи политик отметил, что Шварценеггер полностью заслужил почётное звание. Он подчеркнул, что актёр всегда придерживался принципов справедливости, отказываясь от идеологических предвзятостей. Хабек отметил, что работа экс-губернатора Калифорнии по продвижению возобновляемых источников энергии в штате служит отличным примером для других.

Актёр выразил благодарность за присвоенную степень, отметив, что личные достижения уже не так важны для него, как возможность помогать другим. По его словам, удовлетворение для него заключается не в признании как бодибилдера или кинозвезды, а в том, что он смог внести свой вклад в общее благо.