Зеленский поручил разобраться с домогательствами в ВСУ

Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю заняться вопросами гендерной дискриминации и сексуальных домогательств в Вооружённых силах Украины (ВСУ). Это распоряжение последовало после рассмотрения электронной петиции, в которой поднимались проблемы, связанные с насилием по отношению к женщинам и мужчинам, служащим в армии.

Петиция была опубликована Екатериной Приймак и получила более 25 тысяч подписей. В обращении говорилось о том, что более 62 тысяч женщин служат в украинской армии на конец октября 2023 года, но проблемы сексуального насилия остаются нерешёнными. Она подчеркнула, что домогательства касаются не только женщин, но и мужчин.

В своём ответе глава киевского режима напомнил, что действующее законодательство Украины предусматривает определённые меры для расследования подобных инцидентов. Так, расследование должно проводиться специальной комиссией, включающей представителей обоих полов и военного психолога. Это позволяет лучше изучить психологические аспекты проблемы и оказать помощь пострадавшим.

Он также добавил, что утверждён Национальный план действий по исполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1325, направленный на защиту женщин и обеспечение их безопасности, который рассчитан до 2025 года.

«Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поставленные в электронной петиции вопросы и о результатах их рассмотрения проинформировать автора», — отметил Зеленский в своём обращении.