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18 сентября, 00:33

МВФ отложил консультации с Россией на неопределённый срок

Запланированные консультации между Москвой и Международным валютным фондом отложены на неопределённый срок. Как заявил директор от России в МВФ Алексей Можин, переговоры прерваны по инициативе фонда.

«Российская сторона была готова к началу проведения консультаций 16 сентября», — приводит его слова РИА «Новости».

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Ранее девять стран Евросоюза сочли странным и недопустимым желание Международного валютного фонда возобновить с Россией общение по экономическим вопросам. Напомним, МВФ хочет начать переговоры с Москвой сначала в онлайн-формате, а затем отправить в РФ миссию.

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Shutterstock / FOTODOM / nexus 7

Оксана Попова
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