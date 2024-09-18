МВФ отложил консультации с Россией на неопределённый срок
Запланированные консультации между Москвой и Международным валютным фондом отложены на неопределённый срок. Как заявил директор от России в МВФ Алексей Можин, переговоры прерваны по инициативе фонда.
«Российская сторона была готова к началу проведения консультаций 16 сентября», — приводит его слова РИА «Новости».
Ранее девять стран Евросоюза сочли странным и недопустимым желание Международного валютного фонда возобновить с Россией общение по экономическим вопросам. Напомним, МВФ хочет начать переговоры с Москвой сначала в онлайн-формате, а затем отправить в РФ миссию.
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