Life.ru выяснил, как незаметные симптомы могут сигнализировать о раке простаты Врач Романов: Учащённое мочеиспускание является одним из симптомов рака простаты 18 сентября, 03:00 Врач рекомендует не заниматься самолечением и при первых симптомах обращаться к специалистам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / R Photography Background

Рак простаты может проявляться далеко не всегда в очевидных формах, предупреждает врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко» Денис Романов. По его словам, хотя рак предстательной железы зачастую не вызывает немедленного внимания, его скрытые признаки могут служить тревожными сигналами. Об этом он рассказал специально для Life.ru.

Эксперт обращает внимание, что рак простаты может маскироваться под более привычные для мужчин проблемы, такие как аденома или хронический простатит. Симптомы, на которые стоит обратить особое внимание, включают учащённое мочеиспускание, особенно в ночное время (никтурия), а также бесплодные позывы, слабую или прерывистую струю мочи и чувство неполного опорожнения мочевого пузыря. Эти признаки могут быть связаны не только с самой простатой, но и с возможными костными метастазами.

«Да, все эти симптомы весьма неспецифичны, но все они являются поводом обратиться к урологу, который должен будет среди прочих назначений рекомендовать сдать кровь на ПСА и выполнить пальцевое ректальное исследование, а при подозрении на наличие злокачественной опухоли рекомендовать обратиться к онкологу», — пояснил врач.

Врач призывает не полагаться на советы из интернета или мнения близких, а сразу обратиться к специалистам. Раннее выявление заболевания не только повышает шансы на полное излечение, но и снижает негативные последствия лечения, значительно улучшая качество жизни пациента.

Ранее врач-онкоуролог сообщил, что регулярное употребление запечённых томатов помогает снизить риск развития рака простаты благодаря антиоксиданту ликопину, который при термической обработке становится ещё более активным. По словам специалиста, мужчины старше 60 лет, особенно те, кто придерживается мясо-молочной диеты, более подвержены заболеванию.

Авторы Андрей Горяничев