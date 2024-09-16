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16 сентября, 11:37

Доктор Мясников рассказал, от каких видов рака способна спасти чашка кофе

Доктор Мясников: Кофе является эффективным средством от рака

Чашка кофе способная уберечь человека от некоторых видов онкологии. Фото © freepik.com

Чашка кофе способная уберечь человека от некоторых видов онкологии. Фото © freepik.com

Чашка кофе способна уберечь человека от некоторых видов онкологии, рассказал врач-кардиолог Александр Мясников. Если употреблять этот напиток в допустимых количествах, он принесёт организму до 1000 биологически активных веществ.

«Мы знаем, что он (прим. — кофе) предохраняет от рака груди, рака печени, рака простаты. Полезен кофе ещё и тем, что выводит мочевую кислоту при подагре, снижает риски болезни Паркинсона», — заявил теледоктор в передаче «О самом главном».

Однако важно не злоупотреблять напитком. Он стимулирует психомоторную деятельность и способен вызвать зависимость. Суточная норма кофеина в день — 300-400 мг, то есть около 3-4 чашек.

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Существует мнение, что чай полезнее, чем кофе. Мясников развеял этот миф, сказав, что в оба напитка содержат кофеин и облают примерно одинаковым эффектом. Они снижают холестерин и борются с онкологическими заболеваниями. Чай также помогает справиться папилломами.

А ранее Life.ru рассказывал о пользе и вреде кофе перед тренировкой. Кофеин, стимулируя центральную нервную систему, улучшает выносливость и силу. Также этот напиток улучшает метаболизм и помогает в похудении.

Полина Никифорова
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