Доктор Мясников рассказал, от каких видов рака способна спасти чашка кофе

Чашка кофе способна уберечь человека от некоторых видов онкологии, рассказал врач-кардиолог Александр Мясников. Если употреблять этот напиток в допустимых количествах, он принесёт организму до 1000 биологически активных веществ.

«Мы знаем, что он (прим. — кофе) предохраняет от рака груди, рака печени, рака простаты. Полезен кофе ещё и тем, что выводит мочевую кислоту при подагре, снижает риски болезни Паркинсона», — заявил теледоктор в передаче «О самом главном».

Однако важно не злоупотреблять напитком. Он стимулирует психомоторную деятельность и способен вызвать зависимость. Суточная норма кофеина в день — 300-400 мг, то есть около 3-4 чашек.